"Химки" проиграли "Барселоне" в Евролиге

"Зенит" нанес поражение команде АСВЕЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.

Результат встречи, прошедшей в Мытищах, - 102:94 (31:22, 30:26, 23:22, 18:24) в пользу "Барселоны".

При девяти победах и трех поражениях "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице. "Химки" – на восьмом месте: по шесть побед и поражений.

Дебютант турнира, петербургский "Зенит" на своей площадке взял верх над французской командой АСВЕЛ – 75:70 (17:15, 13:21, 23:13, 22:21).

Это третья победа "Зенита" в Евролиге при девяти поражениях. Петербургский клуб продолжает занимать последнее, 18-е место в турнирной таблице. АСВЕЛ – на 13-м месте: пять побед и семь поражений.

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА. Накануне армейцы победили литовский "Жальгирис".