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Главного тренера ЦСКА снова оштрафовали за мат в адрес судьи

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко за оскорбление судьи матча 19-го тура Российской премьер-лиги против "Краснодара" (1:1), сообщает "Чемпионат".

СпортГлавный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условноГлавный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условноЧитать подробнее

Реальный срок отстранения составляет два матча, в третьем белорусский специалист будет дисквалифицирован условно. Также Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с "Уралом" (1 марта, домашняя игра) и "Ростовом" (8 марта, выезд).

После финального свистка Гончаренко подошел к главному арбитру Василию Казарцеву высказал ему свои претензии с использованием ненормативной лексики.

Игра, прошедшая в Краснодаре 7 декабря, завершилась со счетом 1:1. ЦСКА вел в счете, но "Краснодар" отыгрался с пенальти: 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи рефери (VAR). В компенсированное ко второму тайму время судья также задействовал систему VAR, чтобы посмотреть, нарушил ли игрок "Краснодара" правила в своей штрафной площади. Однако на этот раз пенальти назначен не был.

После игры президент ЦСКА Евгений Гинер в резкой форме раскритиковал главу комиссии судейства и инспектирования союза Александра Егорова.

Между тем, в ноябре Гончаренко получал двухматчевую дисквалификацию (одна игра - условно) - за грубое, с использованием нецензурных фраз, с бригадой арбитров в перерыве матча РПЛ "Сочи - ЦСКА.

"Краснодар" и ЦСКА ушли на зимний перерыв в группе лидеров Российской премьер-Лиги. "Краснодар", набрав 35 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, ЦСКА (34) - четвертое.

футбол ФК ЦСКА Виктор Гончаренко

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