Главного тренера ЦСКА снова оштрафовали за мат в адрес судьи

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко за оскорбление судьи матча 19-го тура Российской премьер-лиги против "Краснодара" (1:1), сообщает "Чемпионат".

Реальный срок отстранения составляет два матча, в третьем белорусский специалист будет дисквалифицирован условно. Также Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с "Уралом" (1 марта, домашняя игра) и "Ростовом" (8 марта, выезд).

После финального свистка Гончаренко подошел к главному арбитру Василию Казарцеву высказал ему свои претензии с использованием ненормативной лексики.

Игра, прошедшая в Краснодаре 7 декабря, завершилась со счетом 1:1. ЦСКА вел в счете, но "Краснодар" отыгрался с пенальти: 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи рефери (VAR). В компенсированное ко второму тайму время судья также задействовал систему VAR, чтобы посмотреть, нарушил ли игрок "Краснодара" правила в своей штрафной площади. Однако на этот раз пенальти назначен не был.

После игры президент ЦСКА Евгений Гинер в резкой форме раскритиковал главу комиссии судейства и инспектирования союза Александра Егорова.

Между тем, в ноябре Гончаренко получал двухматчевую дисквалификацию (одна игра - условно) - за грубое, с использованием нецензурных фраз, с бригадой арбитров в перерыве матча РПЛ "Сочи - ЦСКА.

"Краснодар" и ЦСКА ушли на зимний перерыв в группе лидеров Российской премьер-Лиги. "Краснодар", набрав 35 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, ЦСКА (34) - четвертое.