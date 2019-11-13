Главный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условно

И еще на одну игру его отстранили условно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказание главному тренеру московского ФК ЦСКА Виктору Гончаренко за поведение в перерыве матча РПЛ против "Сочи".

"КДК принял решение дисквалифицировать Гончаренко на два матча чемпионата России, один матч - реальная дисквалификация, один - условная, плюс оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

В перерыве матча 16-го тура РПЛ "Сочи" – ЦСКА Гончаренко эмоционально, с использованием нецензурных фраз, общался с бригадой арбитров. Разговор попал в прямой эфир ТВ. На тот момент армейский клуб уступал в счете 1:2, пропустив один из голов с пенальти. Во втором тайме ЦСКА смог отыграться и вырвать победу – 3:2.

"Гончаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё поведение эмоциональном состоянием, связанным с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Гончаренко извинился", - рассказал Григорьянц.

Сам Гончаренко на следующий день после матча против "Сочи" признал, что был не прав.

"Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы", - отметил главный тренер армейской команды.