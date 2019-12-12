ХК СКА подписал контракт с нападающим Аалтоненом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) обменял форварда Понтуса Оберга на нападающего "Витязя" (Подольск) Миро Аалтанена, сообщает пресс-служба питерского клуба.

"Хоккейные клубы СКА и "Витязь" произвели обмен. В Петербург переезжает финский нападающий Миро Аалтонен, "Витязь" получает права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе "Торонто". Контракт с Миро Аалтоненом подписан до конца сезона 2019/20", - говорится в сообщении на сайте СКА.

Аалтонен в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел за "Витязь" 34 матча, в которых набрал 24 (9+15) очков. В прошлом хоккеист выступал за финские "Эспоо Блюз" и "Кярпят", а также за канадский "Торонто Марлис". В "Витязь" игрок перешел в 2016 году.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав 52 очка.