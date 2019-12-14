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Орешкин обещал оставить Гинеру управление ЦСКА после передачи контроля ВЭБ

Орешкин обещал оставить Гинеру управление ЦСКА после передачи контроля ВЭБ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Передача ВЭБ 75% акций московского ЦСКА положительно повлияет на развитие футбольного клуба, считает член набсовета госкорпорации, министр экономического развития Максим Орешкин в своем фейсбуке.

В частности, он подчеркнул, что акционерное соглашение разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом останется полностью за президентом клуба Евгением Гинером и его командой.

"Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов", - добавил министр.

Он подчеркнул, что в 2020 году финансовое состояние ЦСКА будет улучшено, поскольку снизится долговая нагрузка (как поясняет Орешкин, де-факто долг по строительству стадиона уже погашен); также ожидается привлечение новых спонсоров, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать во время ближайшего трансферного окна; увеличится денежный поток благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона.

"Большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов и усилить доходную часть бюджета клуба", - заключил Орешкин.

Орешкин ранее неоднократно признавался, что поддерживает московских армейцев и посещает матчи с их участием .

Накануне стало известно, что ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией.

Набсовет ВЭБа одобрил кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в проект $240 млн. Стадион был открыт как "Арена ЦСКА" в 2016 году, но уже в 2017 году ВЭБ и клуб подписали соглашение о его переименовании в "ВЭБ Арену". Стадион был заложен по кредиту, который выдала госкорпорация.

Сейчас, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", структура собственности ЦСКА выглядит так: британская Bluecastle Enterprises Ltd владеет 24,76% акций напрямую и 23,56% - через ООО "АВО Капитал", а по оставшимся 51,68% акций учредители не заявлены.

фубол Максим Орешкин ВЭБ

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