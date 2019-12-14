Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Александр Логинов в гонке преследования на 12,5 км в австрийском Хохфильцене Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования, прошедшей в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира.

По итогам прошедшего накануне спринта он стартовал третьим и уступил победителю, норвежцу Йоханнесу Бе 33,5 секунды. Сам Бе преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 27 секунд.

Третье место занял представитель Франции Эмильен Жаклен, стартовавший 18-м. Финишную черту он пересек спустя 40,5 секунды после победителя.

Никто из этих биатлонистов не промахнулся ни разу.

На место в тройке лучших претендовал также россиянин Матвей Елисеев, стартовавший четвертым. Промах, ставший единственным, на четвертом огневом рубеже (стоя) отбросил его на итоговое 11-е место.

25-е место с двумя промахами занял Дмитрий Малышко (стартовал 27-м), 24-е с тремя неточными выстрелами – Евгений Гараничев (стартовал 44-м). Еще один представитель России, Никита Поргнев, занял 38-е место (стартовал 34-м), допустив два промаха.