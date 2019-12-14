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Россия победила Чехию на Кубке Первого канала

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России победили национальную команду Чехии в матче Кубка Первого канала, домашнего этапа Еврохоккейтура.

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Итоговый счет – 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

В составе российской команды отличились Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, автором победного буллита стал Владимир Ткачев. У чешской сборной голы провели Лукаш Седлак, Томаш Филиппи, Гинек Зогорна.

Ранее в субботу Финляндия со счетом 5:1 победила Швецию.

На Кубке Первого канала после двух туров лидирует Финляндия – 4 очка, по 3 балла у Чехии и Швеции, 2 балла набрала Россия.

В воскресенье сборная России сыграет с Финляндией, матч пройдет в Петербурге на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".

хоккей Еврохоккейтур Кубок Первого канала

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