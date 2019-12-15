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Сборная России выиграла бронзу женского ЧМ по гандболу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу стала бронзовым призером чемпионата мира в Японии.

В матче за третье место россиянки со счетом 33:28 (18:15) победили команду Норвегии.

Победитель ЧМ определится в финальном матче между сборными Испании и Нидерландов.

На предварительном и основном групповых этапах ЧМ сборная России не потеряла ни одного очка, а осечку допустила в полуфинале, уступив Нидерландам.

Российская команда является четырехкратным чемпионом мира, турнир ей покорялся в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах. На прошлом ЧМ, в 2015 году россиянки дошли до четвертьфинала, где уступили Норвегии. Золото тогда выиграла Франция, которая на этот раз не прошла в основной раунд.

гандбол

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