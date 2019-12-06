Россия осталась непобедимой на первом этапе женского ЧМ по гандболу

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России добилась победы над командой Швеции в заключительном, пятом туре предварительного этапа чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Результат встречи – 30:22 (16:12) в пользу россиянок.

Таким образом, сборная России завершила предварительный этап, выиграв все пять матчей. В ее активе 10 баллов. У Швеции, для которой поражение от россиянок стало единственным, 8 очков. Третье место в группе D заняла Япония и вместе с Россией и Швецией вышла в следующую стадию турнира.

На втором этапе команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Лучшие две каждой из групп пройдут в полуфинал.

Чемпионат мира-2019 среди женщин проходит в Японии.

Действующим чемпионом мира является Франция, выигравшая ЧМ в 2017 году. Сборная России на том турнире дошла до четвертьфинала, где уступила Норвегии. Россия - четырехкратный чемпион мира.