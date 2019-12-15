Россия стала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Она пришла к финишу с отставанием от победителя в две минуты

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Дистанцию норвежцы преодолели за 1 час 14 минут 44,2 секунды, допустив семь промахов и заработав один штрафной круг. В их составе выступили Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе.

Продолжительное время лидировала Германия, но после заключительной стрельбы немцы позволили норвежцам их обойти. В итоге отставание сборной Германии, на счету которой шесть промахов, составило 2 секунды.

В тройку лучших также попала Франция, у которой восемь промахов и один штрафной круг. Французская команда уступила победителю 51,9 секунды.

Сборная России, за которую выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, заняла шестое место, отстав от Норвегии на 2 минуты 1,7 секунды. Россияне промахнулись восемь раз и заработали один штрафной круг.