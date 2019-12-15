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Россиянки не попали в топ-10 гонки преследования на этапе КМ по биатлону

Одна из них, Воронина, показала идеальную стрельбу, но стартовала последней и на триумф не претендовала

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Ранее она выиграла здесь спринт и на старт гонки преследования вышла первой. Не допустив ни одного промаха, дистанцию 10 км норвежка преодолела за 28 минут 22,3 секунды.

Второе место заняла представительница Швеции Ханна Эберг. Она стартовала пятой, промахнулась два раза и уступила победительнице 23,4 секунды.

Третьей финишную черту пересекла еще одна спортсменка из Норвегии – Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она начала гонку второй, допустила один неточный выстрел и уступила своей соотечественнице 39,4 секунды.

Россиянки в первую десятку не попали. Лучшей стала Светлана Миронова, финишировавшая 11-й (но стартовавшая третьей) и совершившая четыре промаха. 17-й стала Кристина Резцова (19-й номер старта) с тремя промахами. 22-й финишировала (стартовав 26-й) Екатерина Юрлова-Перхт), на счету которой три промаха. 36-е место заняла Татьяна Воронина, которая в стартовом протоколе была последней, 60-й. Воронина отстрелялась без промахов.

Помимо Ворониной и Экхофф, абсолютно точной стрельбы в этой гонке не продемонстрировал никто.

биатлон

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