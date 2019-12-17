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ФК ЦСКА продлил контракт с полузащитником Кучаевым

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с полузащитником Константином Кучаевым.

"Новый контракт рассчитан на несколько лет и будет действовать до 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Кучаев стал игроком системы ЦСКА в 2017 году. Весной 2017 года дебютировал за основную команду. Всего за армейский клуб он провел 65 матчей, в одном из них поразил ворота английского "Манчестер Юнайтед". Это была игра в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

В составе ЦСКА 21-летний Кучаев дважды стал серебряным призером чемпионата России.

футбол ФК ЦСКА

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