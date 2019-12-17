Twitch и "Матч ТВ" удалили пиратский контент после претензий Rambler

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что стриминговый сервис Twtch, принадлежащий компании Amazon, а также телеканал "Матч ТВ" сами удалили пиратский контент, блокировки которого добивается Rambler.

"В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался", - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос "Интерфакса".

Как сообщалось, Мосгорсуд с начала декабря по заявлению Rambler временно заблокировал доступы к прямым трансляциям футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги на шести интернет-ресурсах, в том числе на "Матч ТВ". В пресс-службе уточнили, что блокировка данных контентов на сайтах установлена на 15 суток. За это время холдинг должен подать в суд иски с обоснованием требования. Если они не будут поданы, то обеспечительные меры будут автоматически сняты, уточнили в суде.

Кроме того, в начале августа этого года Rambler обратился в суд с просьбой ограничить доступ к прямым трансляциям матчей АПЛ в 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов на сайте www.twitch.tv. Судом было удовлетворено данное ходатайство об обеспечительных мерах, и доступ к данным видео на сайте был заблокирован. После чего, 26 августа, Rambler обратился в Мосгорсуд с иском о блокировке пиратских трансляций на Twitch, а также о компенсации за их просмотры в размере 180 млрд рублей.

Как сказал руководитель спортивных проектов холдинга Rambler Михаил Гершкович, в данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. "Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", - сказал он и добавил, что величина требованиям к Twitch "была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело". "Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена", - пояснил он.

По данным Мосгорсуда, очередное заседание по иску к Twitch назначено на 20 декабря.