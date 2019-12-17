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Максим Третьяк подписал контракт с ЦСКА, но будет играть в ВХЛ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником, вратарем Максимом Третьяком.

Но, как сообщает сайт Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), внук прославленного голкипера Владислава Третьяка будет играть за фарм-клуб армейцев, "Звезду", выступающую в ВХЛ.

Сообщается, что соглашение с 23-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2019/20. Начинал этот сезон Третьяк-младший в рижском "Динамо", где сыграл четыре матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Также за его плечами опыт выступлений в ЦСКА, владивостокском "Адмирале", южно-сахалинском "Сахалине", а также в молодежных и фарм-клубах.

хоккей

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