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Внук Третьяка вновь стал игроком рижского ХК "Динамо"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рижский хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с российским вратарем Максимом Третьяком.

Как сообщается на сайте клуба, контракт с 22-летним спортсменом рассчитан на один сезон.

Максим Третьяк является внуком прославленного советского вратаря, ныне – президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Третьяк-младший уже был задействован в рижском "Динамо" в 2018, но в латвийской команде провел лишь один матч. Также за его плечами опыт выступлений в московском ЦСКА, воспитанником которого является, владивостокском "Адмирале", южно-сахалинском "Сахалине", а также в молодежных и фарм-клубах.

Что касается "Динамо", в предыдущем сезоне команда финишировала на девятом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не сумев попасть в плей-офф.

хоккей КХЛ

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