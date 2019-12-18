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Борис Майоров заявил о желании увидеть Илью Ковальчука в "Спартаке"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею, спартаковец Борис Майоров выразил желание, чтобы нападающий Илья Ковальчук перешел в московский "Спартак".

Легендарный хоккеист и тренер отметил, что хотел бы видеть в составе "Спартака", за который сам играл с 1956 по 1969 годы, воспитанника клуба Илью Ковальчука, с которым, как сообщалось ранее, расторгла контракт команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз". Ковальчук играл за москвичей с 1999 по 2001 год.

"Я бы хотел видеть Ковальчука в "Спартаке", но все зависит от него самого", - заявил Майоров журналистам.

Ранее стало известно, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" расторг контракт с Ковальчуком.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", покинув который в 2001 году, дебютировал в НХЛ: он стал игроком "Атланты".

Также в НХЛ он играл за "Нью-Джерси". В России Ковальчук выступал за "Спартак", "Ак Барс", "Химик" и СКА, с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Выступая в НХЛ, Ковальчук трижды принимал участие в Матче всех звезд и становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.

В составе сборной России он становился олимпийским чемпионом в 2018 году и бронзовым призером Игр в 2002 году. Дважды побеждал на чемпионатах мира (в 2008 и 2009 годах), дважды становился серебряным призером (2010 и 2015 годах) и три раза - бронзовым призером мирового первенства (в 2005, 2007 и 2019 годах).

хоккей Илья Ковальчук

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