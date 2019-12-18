"Красногорскую лыжню" вновь отменили из-за отсутствия снега

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Традиционные соревнования "Красногорская лыжня", регулярно проходящие в декабре каждого года, отменены в связи с отсутствием снега, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", запланированные на 25-29 декабря 2019 года, отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями", - написала Вяльбе в инстаграме.

Это – не первая отмена гонок из-за теплой погоды. Ранее планы по проведению "Красногорской лыжни" срывались в частности в 2015, 2017 годах.

В "Красногорской лыжне" традиционно участвуют сильнейшие спортсмены страны, по итогам гонок идет отбор на международные соревнования.