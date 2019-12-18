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"Спартак", "Локомотив", "Ростов" и "Партизан" сыграют на турнире в Дохе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сербский футбольный клуб "Партизан" присоединится к российским участникам межсезонного турнира в Дохе, организованного телеканалом "Матч Премьер".

Также на турнире выступят московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Ростов" (Ростов-на-Дону), представляющие Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает пресс-служба "Матч ТВ", в структуру которого входит "Матч Премьер".

Турнир пройдет с 1 по 8 февраля. Регламент будет идентичен прошлогоднему: команды сыграют в один круг, по разу друг с другом. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти -1, за поражение в основное время - 0. При распределении мест в таблице в случае равенства очков решающее значение будет иметь разница мячей, в последнюю очередь — личные встречи.

Ранее прошли два аналогичных турнира под эгидой "Матч Премьер". В январе нынешнего года победителем стал "Спартак", в июле – "Краснодар".

футбол Матч ТВ

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