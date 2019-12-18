Доходы РФС в 2020 году составят более 7 млрд рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал доходы организации, которые заложены в бюджете на 2020 год.

"Мы обсудили бюджет на 2020 год, он принят, предстоит его обсуждение на финансовом комитете РФС, на исполкоме 24 декабря бюджет будет рассмотрен", - сказал Дюков журналистам после заседания попечительского совета РФС в среду.

"Благодаря работе попечительного совета мы повысили доходы, коммерческие доходы в 2020 году составят 4,7 миллиарда рублей, общедоходная часть превысит 7 млрд, это серьезные показатели", - отметил он.