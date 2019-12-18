ЦСКА крупно победил "Црвену Звезду" в матче Евролиги

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА уверенно победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) в пользу ЦСКА.

У армейского клуба сейчас девять побед при пяти поражениях, команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Црвена Звезда" – на 14-м месте: пять побед и девять поражений.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги.