Поиск

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет"

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от международных спортивных состязаний, в том числе и Олимпийских игр, не соответствующим здравому смыслу и праву и носящим политический оттенок.

"Никогда такого не было"

В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнЧитать подробнее

"Что касается решения ВАДА, то оно не соответствующее здравому смыслу и праву, а что касается допинга, то решение было принято в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое еще раз", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет".

"Отечественные спортсмены должны выступать под флагом РФ"

"Если сейчас со стороны к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда наша сборная должна выступать со своим флагом", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

По его мнению, решение ВАДА "противоречит олимпийской Хартии".

"Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано", - отметил президент.

"Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, в этом будем помогать и содействовать. Мы все делаем, для того чтобы российский спорт был "чистым", - добавил Путин.

Он напомнил, что РУСАДА формировалось "в тесном контакте с коллегами из WADA". "Мы даже руководителя выбирали по их рекомендации", - подчеркнул глава государства.

"Любое наказание должно быть индивидуальным"

Касаясь карательных мер со стороны ВАДА, российский президент заявил, что "любое наказание должно быть индивидуальным". "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются "чистыми", как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?" - отметил он.

В качестве примера Путин упомянул юных российских фигуристок, которые исполняют четверные прыжки, чего пока не может большинство остальных их конкуренток в мире.

"Какое они имеют к допингу отношение? Да никакого. Они прыгают четыре оборота, а никто другой пока не делает, почти никто. Ну, вот их можно "зачистить", со льда убрать", - заметил президент.

СпортРоссию отстранили от международного спорта. ОбобщениеРоссию отстранили от международного спорта. ОбобщениеЧитать подробнее

Он заявил, что решение ВАДА носит политический характер. "Мне кажется, все, что я сказал, дает основания полагать, что решение это, к сожалению, опять носит политический оттенок", - добавил Путин.

Россию отстранили от международного спорта

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Владимир Путин ВАДА допинг

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на Евро

Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию на Евро

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании

ЦСКА крупно победил "Црвену Звезду" в матче Евролиги

"Ливерпуль" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

Adidas подготовил новую форму для сборной России

Rambler против Nginx

Rambler Group решила отозвать иск к Twitch на 180 млрд рублей

В Кремле подтвердили, что министр спорта получил орден Александра Невского

Twitch и "Матч ТВ" удалили пиратский контент после претензий Rambler

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');