Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу
Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет"
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от международных спортивных состязаний, в том числе и Олимпийских игр, не соответствующим здравому смыслу и праву и носящим политический оттенок.
"Никогда такого не было"
"Что касается решения ВАДА, то оно не соответствующее здравому смыслу и праву, а что касается допинга, то решение было принято в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое еще раз", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.
Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет".
"Отечественные спортсмены должны выступать под флагом РФ"
"Если сейчас со стороны к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда наша сборная должна выступать со своим флагом", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.
По его мнению, решение ВАДА "противоречит олимпийской Хартии".
"Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано", - отметил президент.
"Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, в этом будем помогать и содействовать. Мы все делаем, для того чтобы российский спорт был "чистым", - добавил Путин.
Он напомнил, что РУСАДА формировалось "в тесном контакте с коллегами из WADA". "Мы даже руководителя выбирали по их рекомендации", - подчеркнул глава государства.
"Любое наказание должно быть индивидуальным"
Касаясь карательных мер со стороны ВАДА, российский президент заявил, что "любое наказание должно быть индивидуальным". "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются "чистыми", как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?" - отметил он.
В качестве примера Путин упомянул юных российских фигуристок, которые исполняют четверные прыжки, чего пока не может большинство остальных их конкуренток в мире.
"Какое они имеют к допингу отношение? Да никакого. Они прыгают четыре оборота, а никто другой пока не делает, почти никто. Ну, вот их можно "зачистить", со льда убрать", - заметил президент.
Он заявил, что решение ВАДА носит политический характер. "Мне кажется, все, что я сказал, дает основания полагать, что решение это, к сожалению, опять носит политический оттенок", - добавил Путин.
Россию отстранили от международного спорта
9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.
При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.
Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.