Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет"

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от международных спортивных состязаний, в том числе и Олимпийских игр, не соответствующим здравому смыслу и праву и носящим политический оттенок.

"Никогда такого не было"

"Что касается решения ВАДА, то оно не соответствующее здравому смыслу и праву, а что касается допинга, то решение было принято в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое еще раз", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он подчеркнул, что "так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет".

"Отечественные спортсмены должны выступать под флагом РФ"

"Если сейчас со стороны к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда наша сборная должна выступать со своим флагом", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг в Москве.

По его мнению, решение ВАДА "противоречит олимпийской Хартии".

"Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано", - отметил президент.

"Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, в этом будем помогать и содействовать. Мы все делаем, для того чтобы российский спорт был "чистым", - добавил Путин.

Он напомнил, что РУСАДА формировалось "в тесном контакте с коллегами из WADA". "Мы даже руководителя выбирали по их рекомендации", - подчеркнул глава государства.

"Любое наказание должно быть индивидуальным"

Касаясь карательных мер со стороны ВАДА, российский президент заявил, что "любое наказание должно быть индивидуальным". "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются "чистыми", как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?" - отметил он.

В качестве примера Путин упомянул юных российских фигуристок, которые исполняют четверные прыжки, чего пока не может большинство остальных их конкуренток в мире.

"Какое они имеют к допингу отношение? Да никакого. Они прыгают четыре оборота, а никто другой пока не делает, почти никто. Ну, вот их можно "зачистить", со льда убрать", - заметил президент.

Он заявил, что решение ВАДА носит политический характер. "Мне кажется, все, что я сказал, дает основания полагать, что решение это, к сожалению, опять носит политический оттенок", - добавил Путин.

Россию отстранили от международного спорта

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.