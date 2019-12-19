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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

ОКР допустил самостоятельное обжалование санкций ВАДА в CAS

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Олимпийского комитета России на заседании 24 декабря примет решение о возможном обжаловании решения Всемирного антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде (CAS ), сообщает пресс-служба ОКР в четверг.

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"ОКР, как один из учредителей РУСАДА, на ближайшем заседании Исполкома, которое состоится 24 декабря, рассмотрит данную рекомендацию, а также вопрос юридической защиты интересов Олимпийского комитета России", - говорится в сообщении.

"Если Общее собрание членов РУСАДА поддержит рекомендацию Наблюдательного совета, то, в этом случае, руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом ВАДА по соответствию, сторонами спора в CAS будут WADA и РУСАДА. ОКР имеет право независимо выступить в качестве заинтересованной стороны, интересы которой могут быть ущемлены последствиями решений ВАДА, - отмечается там.

"Паралимпийский комитет России (ПКР), общероссийские и международные спортивные объединения, иные организации и отдельные лица, чьи права и интересы так или иначе затронуты, также могут принять участие в судебном разбирательстве в CAS в качестве третьих лиц", - сообщает пресс-служба.

Общее собрание членов РУСАДА состоится в ближайшее время, после чего в сроки, установленные Международным стандартом ВАДА, генеральным директором РУСАДА будет направлено официальное уведомление во Всемирное антидопинговое агентство.

Ранее в четверг глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что совет принял решение не соглашаться с санкциями, наложенными на организацию WADA.

По его словам, общее собрание РУСАДА пройдет "в течении 10 - 15 дней".

ОКР ВАДА РУСАДА

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