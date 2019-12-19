В России появился новый официальный вид спорта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Дисциплина падел получила официальное признание в России и включена во Всероссийский реестр видов спорта, сообщает пресс-служба Российской федерации падела.

Падел - вид спорта, представляющий собой собой смесь большого тенниса, сквоша и пинг-понга. Разметка корта, правила и принцип подсчета очков почти не отличаются от теннисных, однако есть существенное отличие - прозрачные стены высотой 4 м и возможность продолжения розыгрыша после отскока мяча от них, что делает игру более динамичной и интересной. В классическом формате игра проходит в парном разряде.

Особую популярность падел получил в Испании и Аргентине.