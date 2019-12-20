Лондонский "Арсенал" назначил Артету на пост главного тренера

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" (Лондон) назначил своего бывшего игрока Микеля Артету на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с тренером рассчитан на три с половиной года. Подробности о тренерской команде Артеты огласят в ближайшее время.

29 ноября сообщалось, что "Арсенал" уволил Унаи Эмери с поста главного тренера и назначил Фредди Юнгберга исполняющим обязанности наставника команды.

Артета играл за "Арсенал" с 2011 по 2016 год, с 2014 года являлся капитаном лондонского клуба. Ранее он также выступал за "Барселону" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Сосьедад" (Испания) и "Эвертон" (Англия).

С 2016 года Артета являлся помощником главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.