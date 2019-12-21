Гандболистки ЦСКА вырвали победу над "Астраханочкой"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА добились победы над "Астраханочкой" в домашнем матче очередного тура женской Суперлиги – 24:23.

Встреча прошла на площадке УСЗ "Игровой" в Москве. Для обеих команд она была первой после паузы, вызванной прошедшим недавно в Японии чемпионатом мира. В котором сборная России завоевала бронзовые медали. ЦСКА делегировал на ЧМ левую полусреднюю Ольгу Горшенину и линейную Яну Жилинскайте. От "Астраханочки" на ЧМ поехала левая полусредняя Елизавета Малашенко.

Стартовый отрезок матча был за ЦСКА. Московским гандболисткам удалось порадовать яростно поддерживавшую ее публику тремя результативными атаками. Гостям же они явно не удавались. Игроки "Астраханочки" нарывались на плотную защиту ЦСКА, а броски если и были, то мимо цели. Вратарь ЦСКА Шана Массон в эти моменты радостно сжимала кулак. Понять ее можно: неточные броски связаны и с грамотным выбором позиции вратаря.

Шла уже седьмая минута игры, и автор этих строк начал было размышлять над заголовком для материала. В этот момент "Астраханочке", проигрывавшей 0:3, и удалось провести первый гол.

После этого гости преобразились и, несмотря на пропущенный вскоре гол, через некоторое время отыгрались – 4:4. А на исходе 14-й минуты первого тайма вышли вперед и вынудили тренерский штаб соперника взять тайм-аут. Он, казалось, московской команде не очень помог: опытная "Астраханочка" увеличила преимущество в счете. Но два ответных броска (один из них с 7-метрового) привели к равенству и… к ответному тайм-ауту со стороны гостей.

И все же первый тайм оказался за "Астраханочкой" – 11:10.

В начале второго тайма, после того, как астраханская команда стала уходить в отрыв, в ЦСКА решили поменять голкипера: место в воротах теперь заняла Елена Уткина. На отраженный ею бросок публика отреагировала так, словно это был гол в ворота соперниц. В том-то и дело, что только "словно": мяч в ворота никак не шел. Голкипер Кира Трусова отражала бросок за броском. Полине Горшковой удалось выскочить один на один, но она попала в штангу. А ведь к тому моменту ЦСКА уступал уже 13:16.

И все же москвичкам начали удаваться результативные атаки, да и защита стала выглядеть крепче. Ну а к перелому в игре, на взгляд автора этих строк, привел кураж, пойманный правой крайней, македонкой Сарой Ристовской. Именно после ее точного броска с игры случилось то, чего так долго в этом матче ждали болельщики ЦСКА: сравнялся счет – 18:18.

"Астраханочка" все же ответила своим голом и вновь вышла вперед, но ЦСКА опять отыгрался: на этот раз Ристовска точно бросила с семиметрового. Именно она спустя небольшой промежуток времени вывела ЦСКА вперед – 21:20. Чем наверняка расстроила присутствовавшего на матче губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Свое преимущество ЦСКА на этот раз не упустил и взял верх – 24:23. "Мы - ЦСКА! Мы - победим" - звучало с трибун. "Мы" и победили. В перекличке, между прочим, участвовали пришедшие на матч игроки молодежного хоккейного клуба ЦСКА.

Лучшим игроком в составе ЦСКА была признана Сара Ристовска.

ЦСКА в 11 матчах набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же баллов у идущей второй "Ладой". Лидирует "Ростов-Дон" (22).

Что касается "Астраханочки", она на шестом месте – 14 очков в 12 матчах.

Владимир Нардин