Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке

Денис Лебедев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Денис Лебедев потерпел поражение от представителя ЮАР Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Бой прошел в Красноярске и растянулся на все 12 раундов. Победа южноафриканцу была присуждена решением судей. Он стал обладателем чемпионского пояса.

Это был первый поединок Лебедева после решения возобновить карьеру.

11 июля Лебедев заявил, что поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте.

"Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу в своей жизни. Спасибо вам, кто был со мной все эти годы, болел за меня, поддерживал", - Лебедев в своем видеообращении в инстаграме.

"Не сомневаюсь ни на минуту, что придут новые достойные чемпионы, ведь гимн России должен звучать на всех аренах мирового спорта", - отметил он.

Вскоре стало известно, что спортсмен возобновляет карьеру.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 - нокаутом) в 36 поединках. Что касается Мчуну, то у него 22 победы (13 – нокаутом) в 27 боях.