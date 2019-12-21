Денис Лебедев вновь завершил карьеру

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Денис Лебедев после поражения от представителя ЮАР Табису Мчуну объявил о завершении карьеры, сообщается в инстаграме промоутерской компании "Мир бокса".

В субботу Лебедев уступил Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Поединок прошел в Красноярске победу южноафриканцу присудили решением судей.

11 июля экс-чемпион мира Лебедев заявил, что поставил точку в выступлениях в профессиональном спорте, но через некоторое время возобновил карьеру

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 - нокаутом) в 36 поединках. Что касается Мчуну, то у него 22 победы (13 – нокаутом) в 27 боях.