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ХК "Ак Барс" задумался о проведения матча против "Салавата Юлаева" на "Казань Арене"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Ак Барса" Мансур Усманов не исключил в будущем проведения матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против принципиального соперника - уфимского "Салавата Юлаева" - на футбольном стадионе "Казань Арена".

"Мы рассматриваем различные варианты. Перед нами не стоит задача обязательно провести игру на футбольном стадионе, мы хотим сделать матч интересным, доступным, но есть некоторые ограничения. Мы обсуждаем и вариант проведения встречи на футбольном стадионе, "Казань Арена" среди них тоже фигурирует ", - сказал Усманов журналистам в Давосе.

В Давосе в понедельник пройдет вынесенный матч КХЛ с "Салаватом Юлаевым", который носит неофициальное название "зелёное дерби".

В России уже практикуется проведение хоккейных матчей на футбольных аренах. Так, недавно на "Газпром Арене", домашнем стадионе петербургского ФК "Зенит" недавно прошли матчи Россия - Финляндия (в рамках Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура) и СКА - ЦСКА (а рамках регулярного чемпионата КХЛ).

хоккей КХЛ

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