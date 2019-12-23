"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

Игроки "Спартака" Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон (слева направо) Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Четыре российских клуба попали в топ-100 клубов за всю историю Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

Лучшим из них оказался московский "Спартак". В рейтинге, в котором учитываются показатели с 1955 года, он занимает 34-е место. Он участвовал в 20 розыгрышах, сыграл в 122 матчах, одержал 40 побед, в 31 встрече сыграл вничью и потерпел 31 поражение. На его счету 111 очков (за победу дается 2 балла, за ничью – 1) при разности забитых и пропущенных мячей 173:189.

Наивысшим достижением "Спартака" является выход в полуфинал в сезоне-1990/91 Кубка чемпионов – турнира, предшествовавшего Лиге чемпионов.

45-е место занимает московский ЦСКА – 92 очка. Он сыграл в 15 розыгрышах турнира, провел 104 матча, выиграл в 34-х, сыграл вничью в 24-х и уступил в 46. Армейцы провели 125 голов и пропустили 155.

Лучший показатель – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов-2019/10.

На 57-м месте располагается петербургский "Зенит" - 70 баллов. Команда сыграла в девяти розыгрышах, в которые вошли 64 матча. На счету "Зенита" 29 побед, 12 ничьих и 23 поражения. "Зенит" провел 84гола, пропустил 73.

"Зенит" трижды выходил в 1/8 финала (2011/12, 2013/2014, 2015/16), что является лучшим для команды достижением в ЛЧ.

97-е место занимает московский "Локомотив", сыгравший в семи розыгрышах и набравший 36 очков. В 51 матче "Локомотив" одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и проиграл 29 встреч. Разность голов – 51:74.

Лучший показатель – выход в 1/8 финала в сезоне-2003/04.

Возглавляет рейтинг клубов за всю историю Лиги чемпионов 13-кратный (это – рекорд турнира) его победитель мадридский "Реал".

Он принял участие в 50 турнирах, сыграл в 437 матче, выиграл 262, сыграл вничью в 76 и уступил в 99. "Реал" забил 971 мяч, пропустил 476 и набрал 600 очков.

Второе и третье места занимают пятикратные победители турнира мюнхенская "Бавария" (474 очка) и каталонская "Барселона" (446).

Главный клубный турнир Европы проходит с сезона-1955/56. Изначально он назывался Кубком чемпионов, с сезона-1991/92 именуется как Лига чемпионов. Первые пять розыгрышей выигрывал "Реал".