Нападающий "Ак Барса" Ткачев перешел из "Ак Барса" в "Локомотив"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Состав ярославского ХК "Локомотив" пополнил нападающий Владимир Ткачев, который перешел из казанского "Ак Барса.

"В результате обмена с ХК "Ак Барс" состав нашей команды пополнил нападающий Владимир Ткачев, хорошо известный болельщикам не только по играм за казанский клуб, но и за национальную сборную России", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

В свою очередь, в клуб из столицы Татарстана переходят игроки "Локомотива" - защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников.

Состав "Локомотива" также покидает нападающий Даниил Апальков. Форвард переходит в ХК "Динамо" Москва в обмен на денежную компенсацию.