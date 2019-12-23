Поиск

Нападающий "Ак Барса" Ткачев перешел из "Ак Барса" в "Локомотив"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Состав ярославского ХК "Локомотив" пополнил нападающий Владимир Ткачев, который перешел из казанского "Ак Барса.

"В результате обмена с ХК "Ак Барс" состав нашей команды пополнил нападающий Владимир Ткачев, хорошо известный болельщикам не только по играм за казанский клуб, но и за национальную сборную России", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

В свою очередь, в клуб из столицы Татарстана переходят игроки "Локомотива" - защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников.

Состав "Локомотива" также покидает нападающий Даниил Апальков. Форвард переходит в ХК "Динамо" Москва в обмен на денежную компенсацию.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

Денис Лебедев вновь завершил карьеру

Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке

Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке
Допинг в российском спорте

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

Логинов с точной стрельбой стал 11-м в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская премьер-лига-2019/20

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"
Допинг в российском спорте

РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА

Путин: пресс-конференция - 2019

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');