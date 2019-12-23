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Российская премьер-лига составила символическую сборную легионеров

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем сайте сборную лучших иностранных игроков первой части (по итогам 19 туров) сезона по версии статистического агентства InStat.

В нее вошли вратарь Андрей Климович ("Оренбург"), защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (оба - "Зенит"), Самуэль Жиго ("Спартак"), Денис Кулаков ("Урал"); полузащитники Гжегож Крыховяк, Жоао Марио ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА) и Вандерсон ("Краснодар"); нападающие Сердар Азмун ("Зенит"), Элдор Шомуродов ("Ростов").

Клубы РПЛ ушли на зимний перерыв 8 декабря. Чемпионат возобновится с 20 тура, который пройдет 1 марта 2020 года.

Во главе турнирной таблицы находится "Зенит". Он набрал 45 очков и на 10 баллов опережает идущий вторым "Краснодар".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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