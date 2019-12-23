Поиск

РФС сократил срок условной дисквалификации Евгения Гинера

Реальный срок отстранения остался в силе, наполовину сокращен денежный штраф

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета РФС по этике отстранить его от футбольной деятельности на 12 месяцев, виз них девять - условно

Как сообщается на сайте РФС, решено сократить условный срок отстранения – с девяти до шести. Реальный же срок – три месяца – остается в силе.

Кроме того, сокращен размер штрафа, который должен выплатить Гинер – с 1 млн до 500 тысяч рублей.

Гинер был наказан за оскорбление главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром".

Матч "Краснодар" - ЦСКА прошел в 7 декабря в Краснодаре и закончился вничью - 1:1.

футбол Евгений Гинер

Новости по теме

Новости

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

Денис Лебедев вновь завершил карьеру

Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке

Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке
Допинг в российском спорте

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

Логинов с точной стрельбой стал 11-м в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская премьер-лига-2019/20

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"
Допинг в российском спорте

РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА

Путин: пресс-конференция - 2019

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу

Путин назвал решение ВАДА по России противоречащим здравому смыслу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');