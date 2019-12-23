РФС сократил срок условной дисквалификации Евгения Гинера

Реальный срок отстранения остался в силе, наполовину сокращен денежный штраф

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета РФС по этике отстранить его от футбольной деятельности на 12 месяцев, виз них девять - условно

Как сообщается на сайте РФС, решено сократить условный срок отстранения – с девяти до шести. Реальный же срок – три месяца – остается в силе.

Кроме того, сокращен размер штрафа, который должен выплатить Гинер – с 1 млн до 500 тысяч рублей.

Гинер был наказан за оскорбление главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром".

Матч "Краснодар" - ЦСКА прошел в 7 декабря в Краснодаре и закончился вничью - 1:1.