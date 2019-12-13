Президента ЦСКА Гинера отстранили от футбола на три месяца за комментарий о судействе

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза наложил санкции на президента московского ЦСКА Евгения Гинера за критические высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром".

Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и условно на один год. Кроме того, он оштрафован на 1 млн рублей.

Наказание он может обжаловать в апелляционном комитете РФС в течении трех дней после принятия решения.

Как заявил на пресс-конференции председатель комитета Семен Андреев, "его (Гинера) высказывания перехлестнули нормы отношений между субъектами футбола".

Матч "Краснодар" - ЦСКА состоялся в 7 декабря в Краснодаре и закончился вничью - 1:1. Гинер после матча выразил недовольство работой главного арбитра матча Василия Казарцева, оскорбил Егорова, посоветовав тому уволиться.

Крайне недоволен судейством был и главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, который после матча в нецензурной форме высказал претензии арбитру.

Гинер является членом исполкома РФС и возглавляет финансовый комитет союза.