Поиск

Президента ЦСКА Гинера отстранили от футбола на три месяца за комментарий о судействе

Президента ЦСКА Гинера отстранили от футбола на три месяца за комментарий о судействе
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза наложил санкции на президента московского ЦСКА Евгения Гинера за критические высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром".

Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и условно на один год. Кроме того, он оштрафован на 1 млн рублей.

Наказание он может обжаловать в апелляционном комитете РФС в течении трех дней после принятия решения.

Как заявил на пресс-конференции председатель комитета Семен Андреев, "его (Гинера) высказывания перехлестнули нормы отношений между субъектами футбола".

Матч "Краснодар" - ЦСКА состоялся в 7 декабря в Краснодаре и закончился вничью - 1:1. Гинер после матча выразил недовольство работой главного арбитра матча Василия Казарцева, оскорбил Егорова, посоветовав тому уволиться.

Крайне недоволен судейством был и главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, который после матча в нецензурной форме высказал претензии арбитру.

Гинер является членом исполкома РФС и возглавляет финансовый комитет союза.

футбол ЦСКА РПЛ Евгений Гинер РФС

Новости по теме

Новости

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

ЦСКА обыграл "Эспаньол" и завершил выступление в Лиге Европы

ФК "Краснодар" крупно проиграл "Хетафе" и последним из российских клубов выбыл из еврокубков

ФК "Краснодар" крупно проиграл "Хетафе" и последним из российских клубов выбыл из еврокубков

Сборная России проиграла стартовый матч Кубка Первого канала по хоккею

Пловец Чупков и рапиристка Дериглазова признаны спортсменами 2019 года

Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

"Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем туре Лиги чемпионов

"Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем туре Лиги чемпионов

ВФЛА уволила Борзаковского с поста вице-президента федерации

Российская премьер-лига-2019/20

Главного тренера ЦСКА снова оштрафовали за мат в адрес судьи

"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и выбыл из еврокубков

"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и выбыл из еврокубков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');