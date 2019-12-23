В Швейцарии включили не тот гимн России перед выставочным матчем КХЛ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским "Ак Барсом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" допустили ошибку перед началом встречи при исполнении гимна РФ, сообщает корреспондент "Интерфакса" из Давоса.

После гимна Швейцарии прозвучала композиция "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки, которая была гимном России с 1991 по 2000 год.

Болельщики российских клубов исполнили актуальный гимн Российской федерации, текст которого написал Сергей Михалков, а музыку - Александр Александров, самостоятельно.

Матч "Салават Юлаев" - "Ак Барс" проходит в понедельник в Давосе и в рамках проекта KHL World Games. В прошлом сезоне в рамках проекта КХЛ организовала матчи в Вене и Цюрихе с участием московского ЦСКА и петербургского СКА.