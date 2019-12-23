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Фазель назвал вероятных кандидатов в КХЛ от Швейцарии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель предположил, что в Континентальной хоккейной лиге может сыграть клуб из Женевы или Цюриха.

По мнению Фазеля, КХЛ может увеличить число клубов-участников за счет европейских и азиатских стран. Из швейцарских клубов самые возможные варианты Женева или Цюрих, поскольку они могут обеспечить финансовый ресурс для контрактов игроков и перелетов. Раньше с ними уже велись переговоры.

"Одна из целей КХЛ идти на Запад и на Восток, они фокусируются на больших городах, не таких, как Давос. Я думаю, что швейцарцы могут сделать так, чтобы одна команда могла перейти в КХЛ, но есть одно условие, что если они вернутся, то начнут с низших лиг. Это главный вопрос", – добавил он.

Фазель отметил, что бюджеты большинства клубов швейцарской лиги слишком малы, чтобы позволить им участвовать в КХЛ.

"В Швейцарии 12 команд в профессиональной Лиги, свой чемпионат, свои дерби. Может, болельщикам не будут интересны матчи "Женева" - "Металлург", но кто знает? Другой вопрос в бюджетах, средний в Швейцарии около 15-18 млн швейцарский франков", - заявил Фазель.

Мэр Давоса Тарзициус Карьецель отметил, что одноименный клуб пока не имеет шансов стать участником КХЛ. "Все не так просто, в Давосе и окрестностях, в радиусе 100 км, живет 100 тыс. человек, но в Берне или Женеве проживают 400-500 тыс. Это большая проблема для нас", – добавил он.

В настоящее время в КХЛ выступают клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Китая и Финляндии.

Клубы КХЛ "Ак Барс" и "Салават Юлаев" в понедельник проводят выставочный матч в Давосе.

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