РУСАДА до 27 декабря направит в ВАДА уведомление о несогласии с санкциями

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласилось с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международного спорта, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу поручено до 27 декабря направить в ВАДА уведомление о несогласии с санкциями. "Таким образом, общее собрание РУСАДА полностью поддержало рекомендации набсовета РУСАДА", - отметил глава ОКР.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства не согласился с решением исполкома ВАДА, который наложил на РУСАДА санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Решение набсовета открывает путь к разрешению спора РУСАДА и ВАДА в международном спортивном арбитраже.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.