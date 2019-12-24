Поиск

"Рубин" заинтересовался футболистами Шатовым и Соболевым

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" задумался о приобретении российских игроков Олега Шатова и Александра Соболева, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что клуб проявляет к ним предметный интерес.

Полузащитник Шатов является игроком петербургского "Зенита". Летом контракт заканчивается. В нынешнем сезоне он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в восьми матчах.

Соболев является форвардом самарских "Крыльев Советов". В 18 матчах забил 10 мячей и сделал четыре голевые передачи. Один из лучших бомбардиров текущего чемпионата: на гол отстает от лидирующего Артема Дзюбы ("Зенит").

Недавно главным тренером "Рубина" стал экс-наставник ЦСКА, сборной России, английского "Халл Сити", нидерландского "Витесса" и ряда других клубов Леонид Слуцкий.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в "зеленом дерби" в Давосе

"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в "зеленом дерби" в Давосе

Фазель назвал вероятных кандидатов в КХЛ от Швейцарии

РФС сократил срок условной дисквалификации Евгения Гинера

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

Денис Лебедев вновь завершил карьеру

Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке

Денис Лебедев проиграл в первом после возобновления карьеры поединке
Допинг в российском спорте

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб

СКР усомнился в подлинности переданного Родченковым ВАДА архива допинг-проб
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');