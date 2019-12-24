"Рубин" заинтересовался футболистами Шатовым и Соболевым

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" задумался о приобретении российских игроков Олега Шатова и Александра Соболева, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что клуб проявляет к ним предметный интерес.

Полузащитник Шатов является игроком петербургского "Зенита". Летом контракт заканчивается. В нынешнем сезоне он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в восьми матчах.

Соболев является форвардом самарских "Крыльев Советов". В 18 матчах забил 10 мячей и сделал четыре голевые передачи. Один из лучших бомбардиров текущего чемпионата: на гол отстает от лидирующего Артема Дзюбы ("Зенит").

Недавно главным тренером "Рубина" стал экс-наставник ЦСКА, сборной России, английского "Халл Сити", нидерландского "Витесса" и ряда других клубов Леонид Слуцкий.