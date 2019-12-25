Кержаков объяснил, почему отказался от перехода в ПСЖ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что в свое время получил приглашение перейти во французский "Пари Сен-Жермен", но ответил отказом.

"Там был момент, когда я мог перейти в "ПСЖ", который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L"Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио. Мне нужно было только сказать "да", и трансфер совершился бы", - приводит "Чемпионат" слова Кержакова.

"Боялся, что они могут вылететь", - объяснил он причины отказа в переходе.

На тот момент Кержаков был футболистом испанской "Севильи", цвета которого защищал в 2007-2008 годах. Вместо ПСЖ он перешел в московское "Динамо", а оттуда в 2009 году вернулся в петербургский "Зенит", где начинал взрослую карьеру.

Сейчас ПСЖ является лидером французского футбола, он выиграл последние шесть чемпионатов Франции.

Что касается Кержакова, он уже завершил игровую карьеру, а в настоящее время работает старшим тренером в юношеской сборной России.