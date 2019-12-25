Поиск

Кержаков объяснил, почему отказался от перехода в ПСЖ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что в свое время получил приглашение перейти во французский "Пари Сен-Жермен", но ответил отказом.

"Там был момент, когда я мог перейти в "ПСЖ", который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L"Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио. Мне нужно было только сказать "да", и трансфер совершился бы", - приводит "Чемпионат" слова Кержакова.

"Боялся, что они могут вылететь", - объяснил он причины отказа в переходе.

На тот момент Кержаков был футболистом испанской "Севильи", цвета которого защищал в 2007-2008 годах. Вместо ПСЖ он перешел в московское "Динамо", а оттуда в 2009 году вернулся в петербургский "Зенит", где начинал взрослую карьеру.

Сейчас ПСЖ является лидером французского футбола, он выиграл последние шесть чемпионатов Франции.

Что касается Кержакова, он уже завершил игровую карьеру, а в настоящее время работает старшим тренером в юношеской сборной России.

футбол Александр Кержаков

Новости по теме

Новости

Хорватский футболист Манджукич перешел из "Ювентуса" в "Аль-Духаиль"

Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в "зеленом дерби" в Давосе

"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в "зеленом дерби" в Давосе

Фазель назвал вероятных кандидатов в КХЛ от Швейцарии

РФС сократил срок условной дисквалификации Евгения Гинера

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Спартак" признан лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

Денис Лебедев вновь завершил карьеру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');