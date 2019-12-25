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"Амур" выиграл третий матч подряд в КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" растянули победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до трех матчей.

В среду они со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) победили на своем льду соперников из нижегородского "Торпедо". Обе шайбы "Амур" провел на исходе первого периода с интервалом в минуту.

Этому успеху "Амура" предшествовала декабрьская серия поражений, составившая четыре матча.

Сейчас "Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" - на восьмом месте в Западной конференции.

хоккей КХЛ

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