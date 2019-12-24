"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в "зеленом дерби" в Давосе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Давосе (Швейцария).

Встреча прошла в рамках проекта KHL World Games на арене "Вейлант Арене" и завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу клуба из столицы Башкортостана.

Матч начался с предматчевого шоу, в котором приняли участие воспитанницы местной школы фигурного катания. Хоккеистов команд непосредственно на льду приветствовали воспитанники школы хоккейного клуба "Давос".

Ранее на льду тренировочного катка "Вейлант Арены" встретились болельщики "Ак Барса" из Риги и местного ХК "Давос". Казанцы крупно победили – 11:3.

Перед тем, как на швейцарский лед выйдет @hcakbars, его болельщики сыграли товарищеский матч с фанами местного "Давоса". pic.twitter.com/WPYtGeZsB4 — КХЛ (@khl) 23 декабря 2019 г.

Бескомпромиссная борьба за "Чак-чак Cup"

Клубы прилетели в Давос не с пустыми руками. Уфимцы привезли с собой "Чак-чак Cup", который был представлен и впервые разыгран 19 октября, на первом противостоянии нынешнего сезона.

Первым обладателем этого трофея тогда стал "Салават Юлаев", победивший со счетом 3:1. Кубок, представляющий собой скульптурное изображение кулинарного изделия из теста и меда, пробыл у своих создателей 35 дней. 24 ноября "Ак Барс" во второй серии "зеленого дерби" был сильнее в серии буллитов, и кубок забрал Данис Зарипов, реализовавший решающую попытку. 19 декабря, казанцы повторно обыграли "Салават" (2:1) и не отдали "Чак-чак Cup".

Промахнулись с гимном

Команда из Башкирии также угощала посетителей матча своим фирменным медом прямо в фойе "Вейлант Арене". Особый интерес вызывала национальная юрта, которую привезли поклонники "Салавата Юлаева" в Давос, и собрали у входа на арену. Помимо экстравагантного кубка, меда и юрты, уфимцы порадовали швейцарских поклонников хоккея национальными музыкальными инструментами: барабан, который был во всех городах КХЛ, а также были мастера игры на национальном башкирском инструменте - курае.

Казанцы не остались в стороне и привезли большой запас татарского чак-чака, который также пользовался успехом у жителей и гостей Давоса. Поддерживал клуб из столицы Татарстана ансамбль, исполнявший национальные мелодии.

Именно музыканты помогли исправить ошибку организаторов, которые вместо нынешнего гимна России включили композицию "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки (была гимном России с 1991 по 2000 год). Болельщики российских клубов исполнили актуальный гимн Российской Федерации, текст которого написал Сергей Михалков, а музыку - Александр Александров, самостоятельно.

Как шла игра

Игра началась без раскачки, уже на 7-й минуте казанцы поразили ворота соперника – отличился форвард Мэтт Фрэттин. Уфимцы отыгрались через минуту – шайба на счету форварда Линуса Умарка. Почти сразу, на 9-й минуте, команда из Башкирии вышла вперед усилиями нападающего Дмитрия Кугрышева. На 13-й минуте счет снова стал равным благодаря шайбе форварда Виктора Тихонова.

В дебюте второго периода, на 21-й минуте, "Ак Барс" вернул себе преимущество в одну шайбу благодаря голу защитника Альберта Яруллина. "Салават Юлаев" на 33-й минуте нашел в себе силы в очередной раз сделать счет равным после броска форварда Эдуарда Гиматова.

В третьем периоде заброшенных шайб не было, а в овертайме решающую шайбу забросил нападающий Теему Хартикайнен.

Так что теперь "Чак-чак Cup" вновь у "Салавата".

Аншлагу помешала непогода

Как сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на пресс-конференции после окончания первого периода, игру посетило порядка четырех тысяч зрителей. Он также выразил огорчение, что сильный снегопад, который накрыл город, помешал аншлагу.

"К сожалению, из-за погоды мы недосчитались пары тысяч болельщиков, однако, около четырех тысяч пришли на арену и, уверен, получают удовольствие от игры", - сказал он.

"Зеленое дерби" - одна из визитных карточек КХЛ"

Мэр Давоса Тарзициус Карьецель отметил, что игра стала "одной из самых интересных в текущем сезоне", что прошли на обновленной арене, которая вмешает чуть более семи тысяч болельщиков.

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский сообщил журналистам, что игроки обоих клубов выразили свое удовлетворение условиями арены, особенно отметив качество льда.

"Мы рады, что организовали вынесенный матч в Давосе, накануне Кубка Шпенглера. "Зеленое дерби" - одна из визитных карточек КХЛ. Все на высочайшем уровне, лед - высочайшего качества, Я специально интересовался у игроков: например, форвард "Ак Барса" Данис Зарипов отметил, что давно не играл на таком отличном льду. Немного не повезло с погодой, иначе было бы еще больше зрителей", - заявил Кобылянский.

"Салават Юлаев" до этого матча потерпел восемь поражений в последних десяти матчах, а в последней игре уступили омскому "Авангарду". "Ак Барс" прибыл в Давос после неудачи в игре с "Сибирью".

После окончания "зеленого дерби" "Салават Юлаев" занимает пятое в турнирной таблице Восточной конференции, а "Ак Барс" на Востоке сохранил за собой лидерство.