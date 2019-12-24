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ЦСКА победил "Металлург" в матче КХЛ, выиграв шестой матч подряд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение магнитогорскому "Металлургу" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу армейского клуба. ЦСКА дважды уступал в счете, но не только отыгрывался, но и вышел вперед.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 59 очков. "Металлург" – на девятом месте в Восточной конференции (43 балла).

Победа над "Металлургом" стала для ЦСКА шестой в КХЛ подряд.

хоккей КХЛ

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