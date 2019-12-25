ЦСКА проиграл московскому "Динамо", прервав шестиматчевую серию побед в КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА потерпел поражение от столичного "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Динамо".

В составе динамовцев шайбы забросили Дмитрий Яшкин на 29-й и 60-й минуте и Михал Чайковски на 51-й.

Таким образом, "Динамо" прервало победную серию армейцев, которая насчитывала шесть матчей.

Несмотря на это поражение, ЦСКА занимает первое место в Западной конференции с 59 очками. "Динамо" располагается на третьем месте на Западе с 53 баллами.

Следующий матч армейцы проведут дома 28 декабря против подмосковного "Витязя". "Динамо" встретится с "Барысом" на выезде 27 декабря.