Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил согласием на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова провести совместный бой.

"Я принимаю твое предложение, я готов выйти и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!" – сказал Емельяненко в видеообращении в инстаграме.

Ранее Кадыров в своем аккаунте в инстаграме разместил пост, в котором вызвал Емельяненко на поединок.

До этого Емельяненко победил своего соотечественника, пауэрлифтера Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве. Вскоре Емельяненко-младший получил вызов от олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева. Емельяненко согласился на бой, но по правилам смешанных единоборств. Чахкиев настаивал на том, что поединок должен пройти по правилам бокса. Заочная полемика спортсменов проходила также через обращения в инстаграме и пока ни к чему не привела.