Канада победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение соперникам из команды США в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 6:4 (0:2, 3:0, 3:2) в пользу канадцев.

Команды являются соперниками россиян по группе В. Ранее сборная России потерпела поражение от Чехии со счетом 3:4.

В эту группу также входит Германия.

Для выхода в четвертьфинал необходимо не оказаться на последнем, пятом месте в группе.

Чемпионат мира проходит в Чехии.