Синицына и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию.
По сумме короткой и произвольной программ они заработали 220,74 балла.
Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин с результатом 219,72 балла, тройку лидеров замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, набравшие 197,73 балла.
Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира-2019, бронзовыми призерами командного ЧМ-2019.
Чемпионат России проходит в Красноярске.