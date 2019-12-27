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Синицына и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

По сумме короткой и произвольной программ они заработали 220,74 балла.

Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин с результатом 219,72 балла, тройку лидеров замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, набравшие 197,73 балла.

Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира-2019, бронзовыми призерами командного ЧМ-2019.

Чемпионат России проходит в Красноярске.

фигурное катание

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