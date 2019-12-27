Российская премьер-лига назвала состав сборной десятилетия
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала состав символической сборной, составленной из лучших футболистов чемпионата России по итогам последних десяти лет.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, в состав вошли вратарь Игорь Акинфеев (все десятилетие в РПЛ играл за ЦСКА), защитники Юрий Жирков ("Анжи", "Динамо", "Зенит"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники Данни, Халк (оба - "Зенит"), Понтус Вернлум, Александр Головин (оба - ЦСКА); нападающие Артем Дзюба ("Спартак", "Ростов", "Арсенал", "Зенит"), Вагнер Лав (ЦСКА).
Часть из них и сейчас выступает в РПЛ.
Сборная была составлена по итогам голосования среди болельщиков.
⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков! ⠀ 📲 Болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет в сториз ⠀ ⭐ Team of the Decade voted by #RPL fans ⠀ 📲 Best players of the last ten years were chosen via voting in our stories ⠀ #РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ