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Российская премьер-лига назвала состав сборной десятилетия

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала состав символической сборной, составленной из лучших футболистов чемпионата России по итогам последних десяти лет.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в состав вошли вратарь Игорь Акинфеев (все десятилетие в РПЛ играл за ЦСКА), защитники Юрий Жирков ("Анжи", "Динамо", "Зенит"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники Данни, Халк (оба - "Зенит"), Понтус Вернлум, Александр Головин (оба - ЦСКА); нападающие Артем Дзюба ("Спартак", "Ростов", "Арсенал", "Зенит"), Вагнер Лав (ЦСКА).

Часть из них и сейчас выступает в РПЛ.

Сборная была составлена по итогам голосования среди болельщиков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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