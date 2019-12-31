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Сборная США победила Чехию на молодежном ЧМ по хоккею

Победитель определился в овертайме, что скорректировало позиции россиян

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США нанесли поражение сверстникам из команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Основное время встречи завершилось вничью, победитель определился в овертайме. Результат противостояния – 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу американцев.

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Сборная США завершила программу группового этапа. Набрав 8 очков в четырех матчах группы В, она вышла в четвертьфинал. На втором месте – Канада. У нее 6 очков, она тоже вышла в плей-офф.

На места в четвертьфинале также претендуют Чехия (4 очка), Россия и Германия (по 3).

До матча сборных США и Чехии сборная России занимала последнее, пятое место в группе В, поскольку по дополнительным показателям уступала Чехии и Германии. После того, как Чехия набрала 1 дополнительный (за поражение в овертайме) балл, по 3 очка осталось у россиян и немцев: с преимуществом хоккеистов из РФ по дополнительным показателям.

31 декабря Россия играет с Германией, от этой игры зависят дальнейшие турнирные перспективы обеих команд.

В четвертьфинал выходят по четыре из пяти команд обеих групп. .

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в Чехии.

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