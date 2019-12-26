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Названы составы команд на Матч звезд КХЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча Звезд КХЛ 2020.

На главное хоккейное шоу сезона в Москву отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба КХЛ:

Дивизион Боброва:

вратари - Юлиус Гудачек ("Спартак", выбор болельщиков), Александр Самонов (СКА, выбор СМИ).

защитники: Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Микко Лехтонен ("Йокерит", выбор СМИ), Яков Рылов ("Спартак", выбор КХЛ).

нападающие - Вадим Шипачёв ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига, выбор КХЛ), Даниил Вовченко ("Северсталь", выбор КХЛ), Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова:

вратари - Илья Коновалов ("Локомотив", выбор болельщиков), отмечается, что победителем голосования болельщиков стал Юнас Энрот из минского "Динамо", но он расторг соглашение с клубом, поэтому на Матч Звезд отправится Илья Коновалов, ставший третьим в голосовании после Энрота и Ильи Сорокина. Еще один стражем ворот выбран Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);

защитники - Илья Шинкевич ("Витязь", выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй ("Торпедо", выбор СМИ), Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ).

нападающие - Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ), Стефан Да Коста ("Локомотив", выбор КХЛ), Александр Сёмин ("Витязь", выбор КХЛ), Мальте Стрёмвалль (ХК "Сочи", выбор КХЛ).

Дивизион Харламова:

вратари - Тимур Билялов ("Ак Барс", выбор болельщиков), Якуб Коварж ("Автомобилист", выбор СМИ).

защитники: Кристиан Хенкель ("Ак Барс", выбор болельщиков), Юрки Йокипакка ("Сибирь", выбор СМИ), Ник Бэйлен ("Трактор", выбор КХЛ).

нападающие - Найджел Доус ("Автомобилист", выбор болельщиков), Сергей Мозякин ("Металлург", выбор СМИ), Данис Зарипов ("Ак Барс", выбор КХЛ), Павел Порядин ("Нефтехимик", выбор КХЛ), Павел Дацюк ("Автомобилист", выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева:

вратари - Юха Метсола ("Салават Юлаев", выбор болельщиков), Игорь Бобков ("Авангард", выбор СМИ);

защитники - Вячеслав Войнов ("Авангард", выбор болельщиков), Даррен Диц ("Барыс", выбор СМИ), Адам Альмквист ("Адмирал", выбор КХЛ).

нападающие - Кирилл Семёнов ("Авангард", выбор болельщиков), Никита Сошников ("Салават Юлаев", выбор СМИ), Брэндон Ип ("Куньлунь Ред Стар", выбор КХЛ), Гинек Зогорна ("Амур", выбор КХЛ), Линус Умарк ("Салават Юлаев", выбор КХЛ).

Мероприятия в рамках Матча звезд пройдутя 18 и 19 января 2020 года в Москве.

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