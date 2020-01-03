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ЦСКА проиграл "Панатинаикосу" в Евролиге

"Химки" потерпели поражение от команды "Анадолу Эфес"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от греческого "Панатинаикоса" в матче 17-го тура Евролиги.

Результат встречи – 106:102 (17:22, 32:23, 20:24, 20:20, 17:13) в пользу "Панатинаикоса". Победитель противостояния был определен в овертайме.

ЦСКА был хозяином матча, но он прошел в Калининграде, поскольку домашняя арена армейцев в Москве оказалась занятой другими массовыми мероприятиями.

Теперь ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице – при 11 победах и шести поражениях. "Панатинаикос" располагается строчкой ниже – 10 побед и семь поражений.

На седьмом месте находится подмосковный клуб "Химки" – по восемь побед и поражений. Восьмое поражение "Химки" потерпели в пятницу, уступив в Турции команде "Анадолу Эфес". Результат встречи – 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21) в пользу турецкого клуба. "Анадолу Эфес" вышел в лидеры турнира – 14 побед и три поражения.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА.

баскетбол Евролига

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