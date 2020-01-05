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Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем первого этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков.

Второе место занял белорусский экипаж во главе с Сергеем Вязовичем из команды MAZ. В тройку лучших также попал экипаж голландца Януса ван Кастерна из Iveco.

В ралли-рейде принимают участие еще три экипажа "КАМАЗ-Мастер": экипаж Николаева на первом этапе стал четвертым, Каргинова – седьмым, Николаева – десятым.

Николаев – действующий победитель "Дакара". Ралли-марафон в качестве пилота он выигрывал четыре раза (2013, 2017, 2018, 2019 годы). Еще один раз (2010 г.) он стал триумфатором ралли-рейда, будучи механиком в составе экипажа Владимира Чагина – нынешнего руководителя команды.

"Дакар" в 2020 году впервые проходит в Саудовской Аравии. Первый этап гонки проходил по маршруту Джидда — Аль-Ваджх.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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